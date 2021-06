Corinthians vai a Salvador encarar o Bahia na tentativa de encerrar tabu e má fase

Não bastasse o péssimo momento na temporada, o Corinthians terá também de superar um tabu para se reerguer no Campeonato Brasileiro. O time visita o Bahia neste domingo, às 16h, pela quinta rodada do torneio e tentará encerrar uma série de quatro derrotas seguidas quando enfrenta o rival em Salvador.

O tropeço mais recente foi em janeiro, válido pelo Brasileirão 2020, com derrota por 2 a 1. Antes, perdeu por 3 a 2 (2019), 1 a 0 (2018) e 2 a 0 (2017). Como o Bahia estava na Série B em 2015 e 2016, a última vitória do Corinthians aconteceu em 2014.

Na época, o time alvinegro tinha um elenco de dar saudade dade com Danilo, Guerrero, Renato Augusto, Jadson, Ralf e Elias. A zaga daquela equipe, curiosamente, é bem semelhante a atual, com Cássio, Fagner, Gil e Fabio Santos. Os quatro devem começar como titular e João Victor completa o setor.

O atacante Gustavo Mosquito deverá desfalcar a equipe. Na sexta-feira ele foi liberado do treino para ir ao enterro do pai, que morreu vítima de covid-19. Quem também ficará de fora da lista de relacionados é Léo Natel, que sofreu luxação no ombro na derrota para o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na última quarta-feira.

Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, Jô voltou aos treinos durante a semana e está novamente à disposição do técnico Sylvinho. A tendência é que fique no banco de reservas. A formação ofensiva deve contar com Ramiro aberto pela direita, Luan centralizado e Mateus Vital na esquerda.

O Bahia vem de vitória sobre o Ceará e deve chegar reforçado para a partida. O ex-corintiano Rodriguinho e o zagueiro Conti retornam ao time.

Ficha técnica:

Bahia x Corinthians

Bahia: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Patrick de Lucca), Thaciano, Rodriguinho, Daniel e Rossi; Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni; Ramiro, Mateus Vital e Luan. Técnico: Sylvinho

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Horário: 16h

Local: Estádio Pituaçu, em Salvador.

Na TV: Globo e pay-per-view