Corinthians vai anunciar Mano Menezes na quarta-feira

SÃO PAULO - O Corinthians confirmará o acerto com Mano Menezes nesta quarta-feira, em entrevista coletiva do diretor de futebol Roberto de Andrade, às 12h, CT Joaquim Grava. Desde que a saída de Tite foi oficializada, há cerca de um mês, o clube negou que houvesse negociações com qualquer treinador. Agora pela primeira vez a diretoria falará sobre o assunto.

A ideia inicial era apresentar Mano Menezes nesta terça-feira. Mas o treinador ainda não assinou contrato, embora isso não seria algo que impedisse o clube de anunciá-lo e apresentá-lo no CT. O contrato de Mano Menezes deve ter um ano de duração.

Acertado verbalmente com o presidente Mário Gobbi, Mano Menezes já se reuniu pelo menos uma vez com dirigentes para traçar o planejamento para a próxima temporada. Ele disse aos cartolas com quais jogadores pretende contar e gostou de alguns nomes de reforços sugeridos pelos cartolas. Roberto de Andrade também dará a posição oficial da diretoria sobre os jogadores que estão em fim de contrato e não estão mais nos planos da nova diretoria.

O elenco entrou de férias após a derrota para o Náutico, sábado, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. A reapresentação deve ocorrer em 6 de janeiro, a menos de duas antes da estreia no Campeonato Paulista. O primeiro jogo será contra a Portuguesa, dia 19 de janeiro.