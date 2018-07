Corinthians vai ao Rio enfrentar Flamengo sem Sheik e Guerrero

O Corinthians quer aproveitar que Guerrero e Emerson não estarão em campo neste domingo, no Maracanã, para se impor diante do Flamengo e continuar a sua ascensão no Campeonato Brasileiro – nos últimos quatro jogos, o time venceu três e empatou um.

A dupla de atacantes que até o mês passado estava no Parque São Jorge não poderá enfrentar o ex-clube por causa de um acordo entre as duas diretorias. Segundo o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ele ainda está pagando os salários de Guerrero e Emerson porque os contratos eram válidos até os dias 15 e 31 deste mês, respectivamente. Assim, o dirigente acertou com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que aceitaria liberar os dois atletas sem custos para o Flamengo, desde que ambos não jogassem neste domingo.

Sem Guerrero e Emerson, o Rubro-Negro perde força ofensiva e facilita a vida do Corinthians. A ausência da dupla também deve esvaziar as arquibancadas. Antes da confirmação de que os atacantes estavam vetados da partida, a expectativa era de bom público. Agora, mesmo com Guerrero e Emerson gravando um vídeo no qual afirmam que estarão no Maracanã para assistir ao jogo e convocam a torcida a comparecer também, o público não deve chegar a 30 mil torcedores porque a venda antecipada foi fraca.

Tite admitiu que comemorou o fato de a dupla de atacantes não poder jogar esta tarde. Sem ter de se preocupar tanto com a defesa, o objetivo do treinador é que a equipe mantenha o rendimento apresentado nas últimas rodadas.

“Quero é repetir o padrão da equipe, que ela esteja intensa no plano físico, que saiba administrar o ritmo de jogo. Entendo que isso é o fundamental para nós”, disse.

Apesar de Bruno Henrique ter reclamado de dores musculares após a vitória sobre o Atlético-PR, quinta-feira, o volante está confirmado entre os titulares. Tite vai, assim, conseguir repetir a escalação pelo quarto jogo seguido.

Nesse processo de reconstrução da equipe depois das saídas de Guerrero e Emerson (além do lateral-esquerdo Fábio Santos, que foi para o Cruz Azul, do México, e do volante Petros, vendido para o Bétis, da Espanha), Tite tem buscado dar entrosamento aos jogadores.

Dentro da nova engrenagem da equipe, Elias tem papel fundamental. Apesar de o Flamengo ter demonstrado interesse em contratá-lo antes da Copa América, o volante garantiu que continua no Corinthians, para alívio de Tite.

“Nosso sistema está se afirmando, o 4-1-4-1. A variação que temos é a liberdade de infiltração do Elias. Se utilizá-lo só ao lado do Ralf, do Cristian ou do Bruno Henrique, tiro dele a sua maior virtude, que a capacidade de infiltração”, disse Tite.

Além de Elias, quem vai reencontrar o ex-clube neste domingo é Vagner Love. Substituto de Guerrero no Corinthians, o atacante tem oscilado entre atuações boas e ruins e ainda busca a sua afirmação na equipe.

Falta também a Love entrosamento com Malcom. Nos últimos quatro jogos, o Corinthians marcou seis gols e a dupla fez apenas dois, sendo ambos com Love. “Temos de traduzir as oportunidades em gols”, pede Tite.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

César; Ayrton, Wallace, Marcelo e Jorge (Armero); Cáceres, Jonas e Canteros; Everton, Gabriel e Marcelo Cirino. Técnico: Cristóvão Borges

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto; Malcom e Vagner Love. Técnico: Tite

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Local: Maracanã

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Band