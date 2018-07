Corinthians vai ao Uruguai para assinar contrato com Lodeiro até 2018

SÃO PAULO - O meia Lodeiro vai assinar contrato com o Corinthians no Uruguai, onde o atleta treina com a seleção uruguaia para a disputa da Copa do Mundo. Havia a possibilidade de ele usar uma folga para vir ao Brasil e acertar os detalhes burocráticos. Mas, segundo o diretor de futebol do clube, Ronaldo Ximenes, a contratação será sacramenta no país vizinho.

"Ele teve um período muito curto de folga. Vamos enviar um médico ao Uruguai e entre segunda e terça-feira ele assina o contrato lá mesmo", disse Ximenes. "Vamos apresentá-lo depois da Copa do Mundo."

O contrato de Lodeiro terá validade até o fim de 2018. Aos 25 anos, ele estava no Botafogo. O Corinthians comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 4 milhões. Uma parte será paga à vista e o restante do pagamento será completado com o clube arcando com todo o salário do atacante Emerson no Botafogo, e não mais apenas 50%.

Ximenes também confirmou que o clube procura um atacante e que vai intensificar as negociações durante a parada do Mundial. Além de Lodeiro, o Corinthians já contratou o volante Elias, outro que só pode jogar após a Copa do Mundo.