Corinthians vai apresentar Adriano à torcida no domingo

SÃO PAULO - O atacante Adriano ainda não pode entrar em campo pelo Corinthians, mas será uma das atrações da partida contra o São Caetano, domingo, no Estádio do Pacaembu, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Antes do início do jogo, o reforço será apresentado oficialmente ao torcedor.

Adriano vai ao gramado do Pacaembu para ser saudado pelo torcedor corintiano pela primeira vez após ter a sua contratação oficializada. No momento, o atacante está no Rio, onde se recupera de uma cirurgia no ombro direito, no final de janeiro, quando ainda estava na Roma.

A ida de Adriano ao Pacaembu no domingo supre, em parte, a falta de uma festa na apresentação do jogador. Após estudar vários locais para apresentar o atacante, a diretoria corintiana decidiu por uma cerimônia mais simples, ao contrário do que havia ocorrido com Ronaldo e Roberto Carlos, que foi realizada no CT Joaquim Grava, apenas com a presença da imprensa.

Em recuperação da cirurgia e com o prazo de inscrições do Paulistão encerrado, Adriano só poderá fazer a sua estreia oficial pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. A equipe inicia a sua participação no torneio em 22 de maio, no Estádio Olímpico, contra o Grêmio. Sete dias depois, o time receberá o Coritiba no Estádio do Pacaembu.