Corinthians vai apresentar Boselli à torcida em estreia no Paulistão

O Corinthians anunciou na noite desta quarta-feira que vai apresentar o atacante Mauro Boselli à torcida no domingo, quando o alvinegro estreia no Campeonato Paulista, às 17 horas, na Arena Corinthians. Em comunicado publicado em seu site oficial, o clube não revelou se a apresentação do reforço vai ocorrer antes da partida, ou durante o intervalo.

Sem data prevista para estrear, o argentino está no México resolvendo as últimas pendências para se mudar para o Brasil. Boselli defendia o León desde 2013 e assinou contrato com o Corinthians por duas temporadas. O jogador de 33 anos marcou 130 gols pelo clube mexicano e se tornou o segundo maior artilheiro de sua história.

Enquanto não estreia, Boselli vai seguir um cronograma de treinos diferenciado, montado pelos preparadores físicos de acordo com suas necessidades.

A expectativa é alta em torno do argentino, que chegou como grande aposta da equipe para o setor ofensivo, criticado em 2018 pela falta de uma referência de peso no ataque. Jonathas e Roger foram contratados para tentar solucionar o problema, mas não agradaram. O primeiro, inclusive, já foi devolvido ao Hannover-ALE, que havia emprestado o jogador.