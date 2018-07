Corinthians vai atrás de Renato Augusto para 2013

SÃO PAULO - Na busca por reforços para 2013, o Corinthians decidiu que irá atrás apenas de jogadores "inquestionáveis", nas palavras de Tite. Segundo ele, o clube não tem necessidade de contratar vários atletas. A ideia é dar um tiro certeiro. Um exemplo é o meia Renato Augusto, do Bayern Leverkusen, da Alemanha. Revelado pelo Flamengo, teve passagem pela seleção brasileira.

Apesar de não viver um bom momento na Alemanha, Tite o considera um bom jogador e que acrescentaria algo ao Corinthians. Seria uma terceira opção de meio de campo e rivalizaria com Douglas e Danilo.

"É importante ter reforços, mas não quero falar em nomes agora", disse o treinador, que, contundo, avalizou a possível contratação de Renato Augusto. Agora, o assunto está com a diretoria, que trata do assunto com o empresário Carlos Leite.

"Por enquanto, para mim, trata-se de especulação", disse Carlos Leite. "A diretoria não me procurou", despista. Ele, no entanto, é antigo parceiro da diretoria, desde de quando Andrés Sanches era presidente do clube.

Outro jogador que interessa é o zagueiro Gil, do Valenciennes, da França. O interesse do Corinthians no atleta é antigo. Por pouco, ele não foi contratado para a disputa da Libertadores. No final do ano, o clube tentará contratá-lo novamente. No Brasil, Gil atuou no Cruzeiro.

A comissão técnica avalia que precisa de mais um zagueiro. À princípio, para reserva de Chicão e Paulo André. Polga, que tem contrato só até dezembro, deve sair. A comissão técnica avalia que o time precisa de um reserva para a lateral-esquerda. Não há substituto para Fábio Santos.

Na frente, a ideia é trazer mais um atacante. Mas é necessário que seja um centroavante para revezar com Guerrero. Um dos problemas do elenco é que Guerrero é constantemente convocado para a seleção peruana e o time fica sem um jogador de área.