Corinthians vai atrás do ponto que falta no Maracanã contra o Flu

Apenas um ponto separa o Corinthians da Libertadores. Basta empatar com o Fluminense, neste domingo, às 17 horas, no Maracanã, para o clube paulista garantir no mínimo uma vaga na fase preliminar do torneio. A classificação significaria como um título após uma campanha marcada por altos e baixos, excessos de empates e tropeços contra rivais inexpressivos.

A reação veio nos últimos quatro jogos, quando o time engatou uma sequência de quatro vitórias. O resultado de domingo passado consolidou o time o no G-4 e “eliminou” o Grêmio. Neste domingo, o Corinthians tem condição de acabar com qualquer chance de classificação do Fluminense, que despencou de produção na reta final.

Mano Menezes também poderá comemorar a classificação como vitória pessoal porque o time iniciou a série de vitórias depois que sua saída do clube já estava sacramentada. “Os jogadores foram brilhantes e eu fui um técnico equilibrado para não deixar o momento nos atrapalhar”, afirmou o treinador.

Mano só não gostou de que sua saída virasse uma discussão disseminada na imprensa e entre torcedores durante a fase aguda da competição. “A condução disso poderia ter sido feita de outra maneira.”

Uma das razões que o time em si melhorou, apesar da indefinição se Mano fica ou não, é que houve semanas livres, sem jogos, depois da eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro por 4 a 1.

Alguns jogadores cresceram de produção e mostraram que são muito importantes para equipe, casos de Ralf e, claro, do artilheiro Guerrero, que já fez 11 gols no Campeonato Brasileiro.

Mano conseguiu repetir a base do time nessas quatro vitórias consecutivas. E contou com Guerrero nos dois jogos mais difíceis, diante do Santos e do Grêmio. Não por acaso os gols dessas duas vitórias, ambas por 1 a 0, foram do peruano.

“Não penso na renovação agora, estou focado nos dois últimos jogos. Podemos conquistar seis pontos. Sei que podemos empatar (contra o Fluminense), mas queremos a vitória”, disse o peruano, que discute com a diretoria um novo contrato até 2017.

Mano disse que Guerrero passou a ter mais destaque nessa reta final de campeonato porque o time e o jogador mudaram um pouco o modo de atuar. Em outras palavras, o atacante passou a jogar mais pelos lados do campo e cumprir outras funções de ataque.

“A equipe tinha uma maneira de jogar e eu propus uma versatilidade maior e isso exige mais de todos”, disse Mano.

O técnico conseguiu treinar com o time completo e Guerrero terá a companhia de Malcom no ataque. No meio de campo, Renato Augusto fica com a armação ao lado de Elias e também de Petros.

A única dúvida nos treinos realizados durante a semana foi a presença do zagueiro Anderson Martins. Ele fez um trabalho à tarde, mas deve voltar ao time hoje no Rio de Janeiro.

OUTRA CHANCE

Se o Corinthians tropeçar hoje, o time terá outra chance de garantir um lugar na Libertadores na próxima semana, quando enfrenta o já rebaixado Criciúma no Itaquerão. Mas a ideia é garantir a vaga hoje mesmo para que se torne até pública a situação de Mano. O contrato do treinador, que termina em junho, não será renovado. E alguns clubes já sondaram o treinador para mudar de ares em 2015.

FICHA TÉCNICA

Fluminense: Diego Cavalieri; Edson, Guilherme Mattis, Marlon e Carlinhos; Valencia, Diguinho, Wagner e Conca; Rafael Sobis e Fred. Técnico: Cristóvão Borges.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Horário: 17 horas

Local: Maracanã (RJ).

Transmissão: Globo e Band.