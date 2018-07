Corinthians vai com time reserva contra o XV de Piracicaba

O time reserva do Corinthians disputa nesta quarta-feira, contra o XV de Piracicaba, o seu oitavo jogo em 15 rodadas do Campeonato Paulista. Tite resolveu fazer um rodízio entre os jogadores por causa da Copa Libertadores e os reservas estão dando conta do recado, sem sofrer nenhum derrota.

A partida diante do XV é vista como mais uma chance para os reservas mostrarem serviço a Tite. "É um jogo importante para os considerados alternativos. Uns para mostrar e outros para confirmar o que já mostraram. Eu acho que temos de mostrar que o Tite pode contar conosco. Tudo pode acontecer no futebol", disse o zagueiro Yago.

Para o volante Bruno Henrique, o fato de o XV de Piracicaba ainda estar brigando por vaga nas quartas de final pode valorizar ainda mais a atuação da equipe nesta quarta-feira. "Legal que será um jogo assim. Eles querem classificar, e nós queremos mostrar serviço também. Vamos mostrar para o treinador que podemos jogar quando ele precisar. Estamos motivados, querendo muito jogar. Não vai ser aquele jogo que não vale nada", disse.

O Corinthians já está classificado para as quartas de final e enfrentará a Ponte Preta, no Itaquerão. A data e o horário do jogo serão definidos após reunião da Federação Paulista de Futebol na quinta-feira, mas a diretoria já foi comunicada sobre a possibilidade de a partida ser realizada às 11 horas do domingo.

O Corinthians enfrentará o XV de Piracicaba com Walter; Edílson, Yago, Edu Dracena e Rodrigo Sam; Cristian, Bruno Henrique, Petros, Malcom e Mendoza; Vagner Love.