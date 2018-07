Corinthians vai dosar atletas no Paulista e na Libertadores

Tite ainda não definiu se vai utilizar os reservas ou os titulares na quarta-feira, quando o Corinthians enfrenta o Linense, em Lins, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida teve de ser adiada por causa da participação da equipe na pré-Libertadores. No dia 4 de março, o Alvinegro joga contra o San Lorenzo pelo torneio continental e Tite teme que os titulares que estão mais desgastados se machuquem.

“Nós vamos dosar a carga. A intensidade é muito grande”, justificou o treinador após o empate por 1 a 1 com o Ituano, domingo, pelo Campeonato Paulista.

Tite já perdeu dois jogadores por lesão. O lateral-esquerdo Fábio Santos lesionou o menisco no joelho direito e terá de passar por uma artroscopia. A cirurgia será realizada nesta segunda-feira no Hospital São Luiz, unidade Morumbi. O tempo de recuperação do jogador será em torno de 45 dias.

Já o volante Bruno Henrique caiu apoiando o cotovelo esquerdo no chão durante a partida com o Ituano e sofreu uma luxação no local. O jogador ficará com o cotovelo imobilizado e deve ficar fora de combate por um mês.

Sem Fábio Santos, Tite vai ter de se virar com Uendel na lateral-esquerda em pelo menos três jogos da Libertadores, contra San Lorenzo (em Buenos Aires) e diante do Danubio (dentro e fora de casa). Na melhor das hipóteses, Fábio Santos jogará apenas as duas últimas rodadas, contra San Lorenzo (em casa, dia 16 de abril) e São Paulo (no Morumbi, em 22 de abril).

“O desafio é manter todos ligados. Eu não queria que tivesse lesão, mas acaba acontecendo. O Fábio não sentiu nada no jogo (contra o São Paulo), mas sentiu depois. O Uendel está preparado e tem a minha confiança”, disse.