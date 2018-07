Corinthians vai enfrentar o Paulista em Americana

SÃO PAULO - O Corinthians anunciou nesta terça-feira que vai realizar seu primeiro jogo como mandante na temporada no Estádio Décio Vitta, em Americana, no interior de São Paulo. Isso porque o clube alvinegro foi punido pela Federação Paulista de Futebol (FPF) com a perda de um mando de campo porque sua torcida utilizou sinalizadores na final do Paulistão do ano passado.

Assim, a equipe não vai poder pegar o Paulista no Pacaembu e decidiu aceitar a oferta feita por Americana, onde mandará o jogo no próximo dia 22 de janeiro (quarta-feira), às 22h, pela segunda rodada do Paulistão. Antes, no domingo, o Corinthians estreia no Estadual contra a Portuguesa, no Canindé.

Após cumprir a punição de perda de mando de campo, o time alvinegro fará sua primeira torcida diante do seu torcedor no feriado do dia 25 de janeiro, um sábado, às 21h, contra o São Bernardo, no Pacaembu.