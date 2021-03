Corinthians vai enfrentar o Salgueiro-PE na primeira fase da Copa do Brasil de 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira os duelos da primeira fase da edição 2021 da Copa do Brasil, que ainda não conhece seu campeão de 2020 - Palmeiras e Grêmio fazem neste domingo a última partida após vitória do time paulista por 1 a 0 em Porto Alegre. Foram definidos os primeiros 40 confrontos, em jogo único, com destaque para Salgueiro-PE x Corinthians, Caldense-MG x Vasco, São Raimundo-RR x Cruzeiro e Moto Clube-MA x Botafogo.

Campeão pernambucano, o Salgueiro tem sua sede a 513 quilômetros do Recife e um estádio com capacidade para apenas 12 mil pessoas, que deverá estar vazio na próxima semana por causa da pandemia.

Leia Também Técnico do Egito coloca Salah em lista preliminar para Jogos Olímpicos de Tóquio

Na primeira fase, os times visitantes da competição jogam pelo empate para garantir a classificação. O Corinthians então precisa apenas da igualdade diante do rival pernambucano para seguir na disputa. Já na segunda etapa, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. O sorteio reuniu 80 clubes.

Outras 12 equipes vão se juntar à competição na terceira fase, totalizando 32 clubes. Serão elas: Flamengo, Ceará, Internacional, Brasiliense, Atlético, Chapecoense, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. A Copa do Brasil, em sua 33ª edição, terá sete etapas e tem início previsto para 10 de março, com a decisão programada para 27 de outubro. A competição oferece premiação boa. Na edição atual, Palmeiras ou Grêmio poderão ficar com R$ 54 milhões.

Confira todos os jogos sorteados:

Treze-PB x América-MG

Porto Velho-RO x Ferroviário (CE)

Sergipe-SE x Cuiabá-MT

Quatro de Julho-PI x Confiança-SE

Moto Clube-MA x Botafogo-RJ

Rio Branco-ES x ABC x RN

Guarany-CE x CSA-AL

Esportivo-RS x Remo-PA

Campinense-PB x Bahia-BA

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Gama-DF x Ponte Preta-SP

Marília-SP x Criciúma-SC

Boa Vista-RJ x Goiás-GO

Picos-PI x Atlético-AC

Palmas-TO x Avaí-SC

Cascavel-PR x Figueirense-SC

Juazeirense-BA x Sport-PE

Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ

Murici-AL x Juventude-RS

Atlético-BA x Vila Nova-GO

Galvez-AC x Atlético-GO

Santa Cruz-RS x Joinville-SC

Águia Negra-MS x Vitória-BA

Rio Branco-ES x Sampaio Corrêa-MA

Salgueiro-PE x Corinthians-SP

Retrô-PE x Brusque-SC

Goianésia-GO x CRB-AL

Madureira-RJ x Paysandu-PA

Caldense-MG x Vasco-RJ

Nova Mutum-MT x Tombense-MG

Cianorte-PR x Paraná-PR

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

Caxias-RS x Fortaleza-CE

Penarol-AM x Ypiranga-RS

Mirassol-SP x Bragantino-SP

Uberlândia-MG x Luverdense-MT

São Raimundo-RR x Cruzeiro-MG

Real Brasília-DF x América-RN

União Rondonópolis-MT x Coritiba-PR

Juventude-MA x Operário-PR