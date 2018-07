Corinthians vai pedir extinção de Partido Nacional Corinthiano ao Tribunal Superior Eleitoral

O Corinthians pretende “tomar todas as medidas necessárias junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)” e entrar com ações civis “cabíveis” para extinguir o Partido Nacional Corinthiano se ele conseguir ser homologado. O anúncio é da advogada de marcas do clube, Luciana Bampa Bueno de Camargo. O posicionamento vem após a publicação de reportagem do Estado sobre o Partido Nacional Corinthiano, que mobiliza uma campanha para obter as 200 mil assinaturas. De acordo com o PNC, é a quantidade que falta para obter a homologação e disputar as eleições de 2018. O partido quer lançar candidatos a todos os cargos do pleito e acredita que será o maior do país, tendo em vista a grande quantidade de torcedores do time.

Bueno explica que o pedido se baseia no nome do partido. “Leva a erro seus próprios torcedores, achando que o Corinthians tem um partido político e não o tem”, argumenta. Ela cita a Lei da Propriedade Industrial. O inciso XIX do artigo 124 da lei diz não ser registrável como marca: “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.

Secretário nacional do PNC, o advogado Marcelo Mourão defendeu em entrevista ao Estado que não se trata do mesmo nome, mas que a sigla do partido é uma referência aos torcedores. Ele recorda a nota publicada pelo time em maio deste ano, quando o clube dizia ter tomado conhecimento da criação do PNC por meio da imprensa. “É mentira”, afirma Marcelo. O advogado diz que o partido já havia sido notificado pelo clube quanto ao uso do nome e que o Corinthians não havia se oposto à sua homologação.

O clube nega as declarações de Mourão e reitera a nota publicada na época. A advogada de marcas do Corinthians ressalta que o time desconhece os dirigentes do Partido. “Não houve qualquer licença do clube para uso da expressão corinthiano, que designa o nome dos torcedores. O partido não representa o time de modo algum”, avalia. “Nossa nação alvinegra é apartidária”, diz a nota oficial do Corinthians.

Confira na íntegra o posicionamento do clube:

O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento da criação do Partido Nacional Corinthiano através da imprensa, e quer esclarecer que o clube não tem envolvimento nenhum com o novo partido político.

O Corinthians, com seus mais de 30 milhões de torcedores, informa que o novo partido não representa as ideias do clube, que não faz distinção de religião, raça e posição política de qualquer espécie. Nossa nação alvinegra é apartidária e todos têm o livre direito para seguir suas ideologias

Através de seu presidente, Roberto de Andrade, o Corinthians repudia o uso oportunista do sentimento corinthiano, que reconhece somente sua bandeira e suas cores, e garante que não haverá apoio aos envolvidos neste partido.