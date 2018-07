Corinthians vai poupar oito titulares contra o XV de Piracicaba

SÃO PAULO- Com a cabeça na Libertadores, o Corinthians irá usar apenas três titulares para enfrentar o XV de Piracicaba, nesta quarta-feira, às 22h, no Pacaembu, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Tite acredita que não há a necessidade de usar força máxima para conseguir uma vitória diante do 17.º colocado e permanecer pelo menos na cola do São Paulo no topo da tabela.

De acordo com a lista de relacionados divulgada pelo Corinthians nesta terça-feira, serão poupados Julio Cesar, Chicão, Fábio Santos, Paulinho, Danilo, Alex, Jorge Henrique e Liedson. Edenilson também seria preservado, mas Gomes, promovido das categorias de base, está com problemas musculares, não pode jogar, e não haveria outro volante para fazer companhia a Ralf.

Os titulares do Corinthians vêm de dois jogos seguidos: eles atuaram diante do Cruz Azul, na quarta, e no clássico contra o Palmeiras, no domingo. Conseguiram duas vitórias e agora serão recompensados com uma folga.

Confira a lista de relacionados pelo técnico Tite:

Goleiros : Cássio e Danilo Fernandes;

Laterais: Welder, Alessandro e Ramon

Zagueiros: Leandro Castan, Marquinhos e Felipe;

Volantes: Ralf e Edenilson

Meias: Douglas, Ramirez e Vitor Junior

Atacantes: Emerson, Elton, Gilsinho, Willian e Bill.