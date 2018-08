Corinthians vai receber cerca de R$ 5 milhões por parceria com a Konami

Representantes do Corinthians e da Konami darão uma entrevista coletiva nessa sexta-feira para detalhar a parceria da empresa com o clube, que renderá cerca de R$ 5 milhões

O Corinthians firmou uma parceria com a Konami que renderá cerca de R$ 5 milhões ao clube, que vai estampar a marca da empresa na barra frontal da camisa o time e a equipe alvinegra ainda irá aparecer no Pro Evolution Soccer (PES) que será lançado no fim do mês.

Nessa sexta-feira, Luis Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, e André Bronzoni, gerente de marca do PES, falarão sobre a parceria em entrevista coletiva e darão maiores detalhes sobre a parceria. Existe a possibilidade da marca aparecer na camisa da equipe já na partida contra a Chapecoense, domingo, na Arena Condá.

A versão mais nova do PES estará disponível para PlayStation4 e Xbox One no dia 28 de agosto e para PC no dia 30. A Konami acertou recentemente o licenciamento para exibir o time do São Paulo e do PAlmeiras na nova versão do game também.