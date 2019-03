Corinthians vai recolher camisa com tons de verde que revoltou torcida na internet

Algumas peças de uma terceira camisa de goleiro do Corinthians com tons esverdeados estão sendo retiradas do mercado em São Paulo. A informação foi confirmada pelo clube depois que fotos e vídeos do uniforme viralizaram nas redes sociais desta quinta-feira, recebendo críticas dos torcedores. A cor verde é associada ao rival Palmeiras.

"O produto foi colocado à venda de forma equivocada em poucas lojas Nike e já está sendo retirado do mercado", afirmou a assessoria de imprensa do Corinthians.

O uniforme foi produzido pela Nike em 2017 como parte das homenagens ao piloto de Fórmula Ayrton Senna, morto em 1994. O modelo acabou vetado pelo departamento de futebol exatamente por causa da tonalidade esverdeada. A cor foi adaptada e passou a mostrar o dourado no lugar do verde.

Algumas peças, no entanto, foram encontradas por torcedores em lojas outlet da fornecedora de material esportivo, na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP). A Nike não se manifestou sobre o fato.

A histórica aversão do Corinthians ao verde já foi revelada em vários momentos. No Mundial de Clubes de 2012, vencido pelo próprio Corinthians, o clube pediu para não atuar com uma faixa verde da campanha "Foootbal for Hope" (Futebol pela Esperança). Os treinos do Irã na Arena Corinthians durante a Copa do Mundo no Brasil também geraram desconforto em membros da diretoria.