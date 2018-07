Corinthians vai usar dinheiro da venda de Pato para pagar dívidas

O Corinthians já sabe o que fará com o dinheiro da transferência de Alexandre Pato para o Villarreal: pagar dívidas. O clube espanhol pagou à vista 3 milhões de euros (R$ 10,8 milhões) pelos 60% dos direitos econômicos do jogador e a ideia da diretoria é aproveitar a boa quantia para honrar compromissos do clube e evitar problemas futuros, como atraso de pagamento, algo que aconteceu no ano passado.

Apesar da decisão, o técnico Cristóvão Borges continua esperando por um centroavante, mas sabe que a situação financeira é delicada. A boa notícia é que a saída de Pato, além da quantia dada pelo Villarreal, ainda fará o time economizar R$ 800 mil por mês, valor referente ao salário do jogador.

Com a janela de transferência para atletas que atuam no exterior fechada, o Corinthians mira o mercado nacional e procura o famoso “bom e barato” na Série B ou na Série A, entre jogadores que fizeram menos de sete partidas. A diretoria, entretanto, garante não ter nenhuma negociação em andamento.