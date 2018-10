Corinthians vê chance de rebaixamento cair para 4% após vitória sobre o Bahia

Os dois gols de Danilo na vitória sobre o Bahia por 2 a 1 deixaram o Corinthians com apenas 4% de chance de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, de acordo com informações do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Antes da rodada do final de semana, o time alvinegro estava a apenas três pontos do grupo do descenso e a possibilidade de cair era de 12%. Com o triunfo, a equipe do técnico de Jair Ventura alcançou o 11º lugar, com 39 pontos, e agora está a cinco de distância da degola.

Faltam sete rodadas para o término da competição. As contas da diretoria do clube é que são necessários chegar aos 45 pontos para se livrar da queda. Ou seja, se vencer mais dois jogos, o clube ficaria livre da Série B. As duas próximas rodadas, no entanto, são de jogos complicados.

No domingo, o Corinthians visita o Botafogo, no Engenhão, em duelo direto contra o rebaixamento. O time carioca vem de duas derrotas seguidas no torneio e ocupa o 14º lugar, com 35 pontos. No final de semana seguinte, dia 10, a equipe de Jair terá o clássico contra o São Paulo na Arena Corinthians.

Se vencer essas duas partidas, o time alvinegro fica praticamente livre da degola. Só não dá para cravar que estará fora porque depende também do desempenho das outras equipes que lutam para se livrar das últimas colocações. Desde que o Brasileirão passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, em 2006, o time rebaixado com a pontuação mais alta foi o Coritiba em 2009, que caiu com 45 pontos.

Depois de bater o Bahia por 2 a 1 no sábado, o Corinthians encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e ganhou dois de folga. Como tem a semana inteira para trabalhar antes de enfrentar o Botafogo, o elenco se reapresentará na tarde desta terça-feira.