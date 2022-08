Corinthians vê planos na Libertadores e Copa do Brasil desmoronarem em uma semana

No prazo de uma semana, o sonho do Corinthians de conquistar um título em torneios mata-mata na temporada 2022 esmoreceu. Na quarta-feira passada, a derrota por 2 a 0 para o Atlético Goianiense causou frustração na Copa do Brasil, apesar da esperança que o jogo de volta, em casa, gera naturalmente. Nesta terça, o mesmo placar voltou a caçar as ilusões alvinegras em duelo com o Flamengo, na Neo Química Arena, pela Copa Libertadores, no jogo de ida das quartas de final.

Sem poder contar com peças experientes do elenco, como Willian, Renato Augusto e Paulinho e com Giuliano sem desempenhar o melhor futebol, Vítor Pereira buscou alternativas na juventude. A falta de opções voltou a bater à porta da comissão técnica portuguesa, que cumpriu a promessa de não escalar Róger Guedes e Yuri Alberto juntos. O segundo começou como titular, mas pouco apresentou. Guedes entrou na etapa complementar, levou algum perigo, insuficiente.

Leia Também Corinthians decepciona, Gabigol e Arrascaeta marcam e Flamengo abre vantagem na Libertadores

"Hoje para competirmos teríamos de estar no nosso melhor nível. Na frente, estamos com dificuldades, com poucas soluções. O Róger, como externo, não consegue defender o corredor como se deve. O Yuri, como externo, não consegue dar o que precisamos. Temos de ser conscientes da qualidade do elenco", afirmou Vítor Pereira.

As próximas duas semanas serão novamente decisivas. O Corinthians terá de se reinventar para reverter duas vagas praticamente perdidas. O jogo com o Flamengo, no Maracanã, acontece na próxima terça-feira, às 21h30. Na semana seguinte, na Neo Química Arena, contra o Atlético Goianiense, a missão parece menos hercúlea, porém o placar igualmente desfavorável pode elevar os níveis de tensão.

"Nós estamos tristes", admitiu Cássio após a derrota para o Flamengo. "Mas amanhã é um novo dia. Vamos focar no Brasileirão e só depois pensar no outro jogo para tentar a virada. Não foi o resultado que queríamos. Não faltou entrega nem dedicação", analisou o goleiro, traçando perspectiva para o jogo de volta na Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, torneio visto com mais precaução aos olhos alvinegros, se tornou o mais próximo de buscar a taça. Restando 18 jogos, apenas quatro pontos separam o Corinthians do líder Palmeiras. O dérbi do returno acontece no dia 13 de agosto - entre as decisões de vaga na Libertadores (09/08) e Copa do Brasil (17/08) - na casa corintiana. A frustração provocada pelas derrotas contra os rivais rubro-negros nos mata-matas terá de ser superada para não causar reflexos no Brasileirão.