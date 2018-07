Corinthians vê resultado justo e comemora o empate

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo, os jogadores do Corinthians não esconderam a satisfação com o resultado. A justificativa pela aprovação da igualdade foi o fato do adversário ter criado mais oportunidades, jogar em casa e ainda atuar por alguns minutos com um jogador a mais. Para o meia Renato Augusto, o resultado deve ser considerado normal pelo que foi o jogo.

"Em um Campeonato Brasileiro, que é a competição mais difícil do mundo, você somar pontos fora de casa é importante e temos que fazer o nosso dever de casa. O São Paulo estava jogando dentro de casa e tem um bom volume de jogo. A gente tem que saber jogar atrás e mesmo com um jogador a menos, tivemos chances", analisou o jogador, que atuou os 90 minutos, embora estivesse voltando de contusão e a expectativa era que não aguentasse atuar durante toda a partida.

Para o meia Jadson, o empate foi o resultado mais justo. "Foi um jogo disputado. As duas equipes tiveram chance e, no final, foi um resultado justo. A nossa equipe veio para buscar a vitória, mas conquistamos um ponto e acabou ficando de bom tamanho", disse o camisa 10, que foi bastante vaiado pelos são-paulinos, que ainda não aceitaram a forma com que ele deixou o clube, na negociação envolvendo o atacante Alexandre Pato.

Danilo acredita que o resultado e a atuação da equipe serviu para demonstrar a força do Corinthians na competição. "Se a gente continuar assim até o final, a gente vai estar brigando lá em cima. Valeu pelo ponto importante", comentou o meia.