Corinthians: Veja onde assistir a reprise das finais da Libertadores e do Mundial de 2012

Três jogos decisivos do Corinthians, para a conquista da Copa Libertadores de 2012, serão retransmitidos na faixa “Recordar é Viver”, do SporTV, nesta quarta-feira, a partir das 16 horas, de Brasília. Em seguida, às 19 horas, é a vez da final do Mundial de Clubes daquele mesmo ano, entre os alvinegros e o Chelsea, ser relembrado.

A primeira partida a ser televisionada será o jogo de abertura da semifinal da Libertadores, entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro. Na ocasião, a equipe do técnico Tite venceu os mandantes, atuais campeões do torneio, por 1 a 0, num belíssimo chute de Emerson Sheik.

Na sequência, ganha espaço nos televisores as duas partidas finais contra o Boca Juniors, de Riquelme. No primeiro confronto, o Corinthians segurou um empate na Bombonera, após um inesquecível gol de Romarinho, que igualou o placar em 1 a 1. Na partida final, no Pacaembu, os alvinegros foram superiores e venceram, com dois gols de Sheik, os argentinos por 2 a 0.

A conquista inédita da América levou o Corinthians para o Mundial de Clubes, no Japão. Os paulistas chegaram à final diante do Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões daquele ano. Em uma bela jogada coletiva o peruano Paolo Guerreiro, de cabeça, balançou as redes do goleiro Petr Cech. Foi a segunda vez que os alvinegros sagraram-se campeões do mundo.