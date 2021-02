Corinthians vence Ceará, sobe para oitavo e sonha com vaga na Libertadores

O Corinthians voltou a vencer. Fez 2 a 1 no Ceará nesta quarta-feira à noite, na Neo Química Arena, e ganhou novo alento na luta por vaga na Copa Libertadores. O time chegou aos 48 pontos, em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, e deixou o rival, com 45, mais longe da competição continental, na 12.ª posição.

O Corinthians começou o jogo se posicionando bem adiantado, para tentar prender o Ceará em seu campo. Ficava exposto aos contra-ataques, mas procurava manter o controle na partida, jogando objetividade. Nos primeiros 10 minutos, concluiu três vezes ao gol, duas com Otero e uma com Araos, sem grande perigo.

Com o passar do tempo, o Ceará começou a buscar as jogadas ofensivas, e aos 15 minutos chegou ao gol, em uma falha de marcação da defesa corintiana. Vina cobrou escanteio, o volante Fabinho se infiltrou no meio da marcação e desviou de cabeça.

O gol não abalou o Corinthians, até porque o empate saiu rapidamente. Em uma bola levantada na área, Gabriel tirou do goleiro Richard, mas foi derrubado pelo zagueiro Klaus. Em um primeiro momento, Heber Roberto Lopes nada marcou. Mas, alertado pelo árbitro de vídeo, foi ver as imagens do lance e marcou a penalidade. Fábio Santos cobrou no meio do gol e empatou, aos 20 minutos.

Com Gabriel e Cantillo bem no meio de campo, o Corinthians dominava a partida. Aos 24 minutos, Araos quase marcou em chute da entrada da área que desviou na zaga, mas Richard fez grande defesa e colocou para escanteio. Mais três minutos e o Corinthians virou. Cantillo lançou Mosquito, que aproveitou o espaço e cruzou rasteiro para área. Léo Natel entrou livre e tocou rasteiro.

Depois disso, o jogo continuou bem disputado, mas o Ceará passou a fechar melhor os espaços ao Corinthians. As chances de gol ficaram reduzidas, mas o time da casa, se não chegou com mais facilidade ao gol, também neutralizou bem as investidas cearenses.

O segundo tempo começou equilibrado, com o Ceará um pouco mais ofensivo e o Corinthians bem posicionado, para fechar os espaços e ter oportunidade de armar o jogo rapidamente ao retomar a bola. O jogo acabou ficando muito concentrado no meio-campo, com poucas pontadas ofensivas de ambos os lados.

A necessidade maior de atacar era do Ceará, por estar perdendo, mas, apesar das duas alterações que Guto Ferreira fez no setor ofensivo, não conseguia muita coisa. Ao contrário, foi o Corinthians que aos 30 minutos quase fez o terceiro numa conclusão de Jô - foi barrado por Léo Natel, mas entrou na etapa final -, mas Richard evitou o gol.

No final, o Ceará assustou com Lima, mas o Corinthians, bem fechado e fazendo o tempo passar, quase marcou novamente com um chutaço de Ramiro nos acréscimos - Richard desviou - e alcançou a vitória que representou sua reabilitação.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 CEARÁ

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Xavier), Cantillo (Camacho), Araos (Mateus Vital), Gustavo Mosquito (Ramiro) e Otero; Léo Natel (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

CEARÁ - Richard; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio (Eduardo Brock) e Alyson (Kelvyn); Fabinho, Fernando Sobral (Vizeu), Lima, Vina e Léo Chu (Saulo); Cléber (Wescley). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Fabinho, aos 15, Fábio Santos, aos 20, e Léo Natel, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).