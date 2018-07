Corinthians perde muitas chances, mas supera o Bragantino

Corinthians, Internacional, Fluminense e Botafogo comprovaram o favoritismo e estrearam com vitória na 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas o resultado que mais surpreendeu foi do Coritiba, que aplicou 10 a 0 no União Barbarense.

Ao contrário do que muitos imaginavam, o Corinthians não goleou na primeira rodada. Perdeu muitos gols, sentiu o peso da estreia e de defender o título, mas mesmo assim venceu o Bragantino por 2 a 0, no estádio Limeirão, em Limeira (SP). Os gols da partida foram marcados por Gustavo Tocantins, aos 13, e Maycon, aos 30 minutos, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians ficou na segunda posição do Grupo 11, já que mais cedo o Botafogo-PB derrotou a Internacional, de Limeira, por 3 a 0 e tem melhor saldo de gols: 3 a 2. Mas os dois times vão se enfrentar nesta segunda-feira, às 19 horas.

CORITIBA FAZ 10 A 0

A maior goleada deste sábado foi do Coritiba, que fez 10 a 0 no União Barbarense, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru (SP). Gustavo Índio foi o artilheiro da partida com cinco gols. Mosquito (2), Kady (2) e Rusch fizeram os outros gols do time paranaense.

Mas a vitória do Coritiba está longe de ser a maior da história da Copa São Paulo. O maior resultado é do Santo André, que em 2010 aplicou 14 a 0 no Santana-AP, na cidade de Indaiatuba (SP).

Quem estreou muito bem foi o Internacional, que fez 6 a 0 no Botafogo-SP, no estádio Luisão, em São Carlos (SP). Yan Petter (3), Gustavo Ramos, Charles e Yago marcaram os gols do time gaúcho, líder do Grupo 9.

Os times do Rio de Janeiro também despacharam os adversários. Pelo Grupo 4, o Botafogo venceu o São Bento por 4 a 2, no estádio Gilbertão, em Lins (SP), e aparece na primeira posição. Já o Fluminense, no Grupo 13, venceu o Real Noroeste-ES por 4 a 1, na Arena Capivari, em Capivari (SP). O time das Laranjeiras também é líder da chave.

Confira os resultados de sábado da 1.ª rodada da Copa São Paulo:

Grupo 1

Tanabi (SP) 4 x 0 América (SP)

Chapecoense (SC) 0 x 1 Juventude (RS)

Grupo 2

Rio Preto (SP) 1 x 3 União (MS)

Atlético (PR) 1 x 2 Sport (PE)

Grupo 3

Penapolense (SP) 2 x 3 Mirassol (SP)

Santa Cruz (PE) 0 x 1 Vila Nova (GO)

Grupo 4

Linense (SP) 0 x 0 Sobradinho (DF)

Botafogo (RJ) 4 x 2 São Bento (SP)

Grupo 5

Cruzeiro (MG) 2 x 0 Comercial (SP)

Marília (SP) 5 x 0 Vitória da Conquista (BA)

Grupo 6

Noroeste (SP) 4 x 0 Palmas (TO)

Coritiba (PR) 10 x 0 União Barbarense (SP)

Grupo 7

Ferroviária (SP) 0 x 2 América (PE)

Santos (SP) 1 x 0 Confiança (SE)

Grupo 8

Guaratinguetá (SP) 1 x 3 CSP (PB)

Ceará (CE) 0 x 1 Joinville (SC)

Grupo 9

São Carlos (SP) 5 x 1 Serrano (BA)

Internacional (RS) 6 x 0 Botafogo (SP)

Grupo 10

Lemense (SP) 2 x 4 Rio Claro (SP)

Atlético (GO) 1 x 2 Criciúma (SC)

Grupo 11

Internacional(SP) 0 x 3 Botafogo (PB)

Corinthians (SP) 2 x 0 Bragantino (SP)

Grupo 12

Náutico (PE) 0 x 0 Mogi Mirim (SP)

Paysandu (PA) 1 x 1 Guarani (SP)

Grupo 13

Capivariano (SP) 0 x 2 Água Santa (SP)

Fluminense (RJ) 4 x 1 Real Noroeste (ES)

Grupo 14

Primavera (SP) 1 x 1 Boca Júnior (SE)

Avaí (SC) 2 x 1 Paraná (PR)

Grupo 15

Desportivo Brasil (SP) 4 x 0 Espigão (RO)

Porto (PE) 0 x 2 Ponte Preta (SP)

Grupo 16

Grêmio (RS) 2 x 2 Desportiva (ES)

Ituano (SP) 1 x 0 Santos (AP)