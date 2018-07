Corinthians vence, faz melhor campanha e encara o Fla

O time carioca garantiu a vaga com o empate sem gols entre Cerro Porteño e Racing, que precisava de uma goleada para desbancar o Flamengo e avançar às oitavas. Cerro e Racing, do mesmo Grupo 1, do Corinthians, estão eliminados da competição.

Motivo de cobrança do técnico Mano Menezes, a primeira colocação geral dá a vantagem ao Corinthians de decidir todos os jogos do mata-mata diante de sua torcida. O time colombiano entrou em campo já sem chances de avançar na Libertadores.

Assim, os visitantes não opuseram grandes resistências ao time brasileiro. O Corinthians pressionou desde os primeiros instantes, mas só abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Na jogada, Roberto Carlos cobrou lateral e mandou a bola na área. Valência raspou a cabeça na bola e a desviou para o fundo das próprias redes.

Fora do jogo, Ronaldo, que busca aprimorar a forma física, e o goleiro Felipe, lesionado, compareceram ao estádio e viram o Corinthians cair de rendimento após o gol. Dentinho levou maior perigo ao gol dos colombianos, mas não conseguiu aumentar a vantagem.

Na etapa final, o Corinthians tirou o pé definitivamente. Mesmo assim criou chances para ampliar o marcador. Aos 6 minutos, Chicão dominou a bola após chute de Elias e, na pequena área, deu um toque por cobertura em Bobadilla. A bola caprichosamente acertou o travessão e voltou nas mãos do goleiro do Medellín.

Mano fez algumas alterações na equipe, porém a bola do Corinthians não voltou a entrar. Do outro lado, o Independiente praticamente não ameaçava o gol de Júlio César e não deu trabalho aos donos da casa nos minutos finais. A torcida não se importou muito com o ritmo lento do segundo tempo e festejou mais um triunfo na Libertadores.

O Corinthians fará o primeiro jogo com o Flamengo pelas oitavas de final já na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Ficha Técnica:

Corinthians 1 x 0 Independiente Medellín

Corinthians - Júlio César; Moacir, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias e Danilo; Dentinho (Jorge Henrique) e Iarley (Souza). Técnico: Mano Menezes.

Independiente Medellín - Bobadilla; Calle, Anselmo, Jiménez e Valencia; Restrepo, Ortiz, Vasco (Moreno) e Barahona (Pertuz); Pardo e Giménez (Valoyes). Técnico: Leonel Alvarez.

Gol - Valência (contra), aos 23 minutos do primeiro tempo.

Cartão amarelo - Jiménez (Independiente).

Árbitro - Federico Beligoy (ARG).

Renda - R$ 1.877.065,00.

Público - 30.507 pagantes.

Local - Estádio Pacaembu, em São Paulo (SP).