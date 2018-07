Corinthians vence Goiás e vai às oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A equipe júnior do Corinthians não fez uma grande partida neste sábado, 14, mas venceu o Goiás por 1 a 0, em Jaguariúna, e avançou para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O meia Matheuzinho, camisa 10 da equipe alvinegra, marcou o único gol do jogo e chegou a três na competição.

Na próxima fase, o Corinthians vai enfrentar o Primeira Camisa, time de São José dos Campos, idealizado e presidido pelo ex-zagueiro Roque Júnior. A equipe joseense venceu o clássico regional contra o Taubaté por 2 a 0, fora de casa, com gols de Fabrício e Ray. A torcida do time mandante atirou bombas no gramado durante a partida, que teve que ser paralisada à espera de reforço policial.

Em Jaguariúna, apesar do domínio corintiano sobre o Goiás, o gol demorou a sair, o que só aconteceu quando os goianos foram para o ataque e abriram espaço para o contra-ataque. Leandro tocou em profundidade para Matheuzinho, o meia recebeu nas costas da zaga e tocou na saída do goleiro Leanderson.

Também neste sábado, o Paulista goleou o Santo André por 4 a 1, em Leme. Tafarel marcou duas vezes, uma em cada tempo. Rodrigo e Rafael completaram para os jundiaienses. O time do ABC descontou com Rodrigo. Na próxima fase, o Paulista enfrenta Palmeiras ou Monte Azul.

Mais cedo, em São Bernardo do Campo, o América-MG venceu o São Bernardo por 2 a 1, com gols de Renato e Júnior Lemos. Os mineiros esperam quem avançar do duelo entre São Carlos e Red Bull.