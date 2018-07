Corinthians vence Inter e abre seis pontos na liderança

SÃO PAULO - O Corinthians continua irresistível no Campeonato Brasileiro. Num bom jogo na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, o time paulista chegou a ver o Internacional perto de abrir o placar, melhorou com a entrada de Emerson no lugar de Liedson e venceu os gaúchos por 1 a 0 - Willian marcou, aos 31 minutos do segundo tempo.

Válido pela 12.ª rodada do Brasileirão, o jogo desta noite foi antecipado a pedido do Inter, que vai disputar a Copa Audi no final do mês, em Munique, na Alemanha.

Agora com os mesmos nove jogos que os rivais, o Corinthians chegou a 25 pontos, seis a mais que o Flamengo, segundo colocado, e sete à frente de São Paulo e Palmeiras. São oito vitórias e apenas um empate. Já o Inter, com dez jogos, tem 15 pontos, em sexto.

O Internacional volta a campo sábado, no Beira Rio, contra o São Paulo, às 18h30, já sem Juan e Oscar, na seleção sub-20. Zé Roberto, suspenso, também não joga. Já o Corinthians, que jogaria no domingo contra o Botafogo, teve seu jogo adiado pela CBF para a quarta-feira, no Engenhão. A partida será às 19h30 caso o Brasil vá à semifinal da Copa América, ou às 21h50 em caso de eliminação brasileira.

Jogo. Com o bom momento do Corinthians no Brasileirão, a torcida praticamente lotou o Pacaembu na expectativa de ver mais uma boa apresentação alvinegra. Apesar do apoio do torcedor, os donos da casa demoraram a conseguir se desvencilhar da eficiente marcação colorada e criar chances de gol.

A primeira delas surgiu só aos 13 minutos, com Alex batendo falta na área e Muriel cortando de soco. Logo na sequência, foram mais duas oportunidades: uma de Liedson, que tentou encobrir Muriel e mandou por cima do travessão, e outra de Willian, que bateu de longe e viu o goleiro defender com segurança no meio.

Preocupado mais com a marcação do que com o ataque, o Inter tinha dificuldade em aproximar o meio campo da dupla de ataque, que invariavelmente se via sozinha contra quatro ou cinco corintianos. Desta forma, os visitantes só conseguiram levar perigo aos 29. Mas quase marcaram. Leandro Damião recebeu na área, teve a opção de tocar para Zé Roberto, porém tentou o drible sobre Júlio César. Até conseguiu, mas acabou chegando à linha de fundo. Quando rolou para o companheiro, todo desequilibrado, permitiu o corte de Fábio Santos.

Nova chance colorada apareceu aos 34 minutos. D''Alessandro arriscou belo chute da entrada da área, tentando o canto esquerdo alto de Júlio César, mas mandou para fora.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou perto de abrir o placar. O ex-colorado Alex bateu falta quase que da lateral direita e surpreendeu Muriel ao bater direto para o gol. O goleiro, adiantado, teve que andar para trás e fazer uma ótima defesa com a ponta dos dedos.

O Inter descontou aos 12. Oscar, em seu último jogo antes do Mundial Sub-20, invadiu a área pela direita e bateu cruzado, rasteiro. A bola passou raspando a trave corintiana. Depois, aos 16, também pela direita, o meia cruzou rasteiro e Leandro Damião só não mandou para as redes porque Weldinho fez o corte antes, com a ponta da chuteira.

Depois da entrada de Emerson no lugar de Liedson, aos 18 minutos, o Corinthians tomou conta do jogo. Aos 27, Nei saiu jogando errado e armou o contra-ataque corintiano. Emerson recebeu de Jorge Henrique e foi à linha de fundo. Cruzou rasteiro para Willian, mas o atacante furou na hora do chute.

Quatro minutos depois, Willian se redimiu. Novamente a jogada começou nas costas de Nei, com Fábio Santos, que cruzou para Paulinho. O volante tocou de lado para Willian e o atacante bateu rasteiro, cruzado, e abriu o placar no Pacaembu.

Falcão, que já havia feito duas alterações, demorou dez minutos para fazer a terceira. Colocou o atacante Gilberto no lugar de Nei. Aí já era tarde e o Corinthians já comemorava mais uma vitória.

CORINTHIANS - 1 - Júlio César; Weldinho (Wallace), Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho e Alex; Jorge Henrique, Willian (Edenílson) e Liedson (Emerson). Técnico: Tite.

INTERNACIONAL - 0 - Muriel; Nei (Gilberto), Bolívar, Juan e Kléber; Guiñazu, Bolatti (Glaydson), D'Alessandro e Oscar; Zé Roberto (Alex) e Leandro Damião. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

Gol - Willian, aos 31 minutos do segundo tempo; Árbitro - Ricardo Marques Ribeiro (MG); Cartões amarelos - Zé Roberto e Juan; Renda - R$ 1.197.674,50; Público - 33.329 pagantes (35.158 total); Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).