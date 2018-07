Corinthians vence Linense e se mantém 100% no Paulista

SÃO PAULO - O Corinthians não empolgou seu torcedor, teve muitas dificuldades, mas conseguiu a vitória por 1 a 0 diante do Linense, neste domingo, 29, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Sem brilho, a equipe só chegou ao resultado positivo com um gol inusitado de Emerson, que, sem ângulo, garantiu o triunfo na parte final do segundo tempo.

Mesmo sem ter mostrado um grande futebol até o momento, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento no Paulista, com três vitórias em três jogos, e só não lidera por causa do saldo de gols - tem saldo positivo de quatro, contra seis do líder São Paulo. Já o Linense mostrou porque é um dos melhores times do interior na competição, com bastante força na defesa e algumas boas jogadas criadas em contra-ataques. Com a derrota, a equipe estacionou nos quatro pontos.

Na próxima rodada, o time do Parque São Jorge vai até Itu, onde enfrenta o Ituano, nesta quarta-feira, às 22 horas. Já o Linense buscará a reabilitação diante da Ponte Preta, no dia seguinte, às 21h50, no Moisés Lucarelli.

O JOGO. Diferentemente do que fez nas outras duas partidas do Paulista, o Corinthians começou o confronto a toda velocidade. O meia Alex era o jogador mais acionado e aos 3 minutos quase abriu o placar. Ele recebeu grande lançamento, saiu de frente para o goleiro, mas a zaga travou. No rebote, a bola sobrou para Liedson, que escorregou na hora de bater e acertou a rede pelo lado de fora.

Alex ainda criou mais duas jogadas de perigo nos minutos seguintes. Aos 7, ele bateu falta perigosa, no canto do goleiro, que fez grande defesa. Aos 13, deu ótimo passe para Emerson, que invadiu a área e bateu forte, em cima do goleiro.

Depois das chances perdidas, o Corinthians passou a ter dificuldade para entrar na área do Linense e, por isso, começou a apostar nos chutes de longa distância. Assim, a equipe do interior cresceu e equilibrou a partida.

Aos 29 minutos, os visitantes tiveram sua primeira oportunidade. Eder deu bom passe para Chimba, que dominou e bateu cruzado, mas a bola saiu lenta, sem perigo. Aos 37, o Linense chegou ao gol, mas foi anulado. Após cobrança de escanteio, Fabão tocou de cabeça, a bola tocou na trave, nas costas de Júlio César e entrou. Mas o juiz já havia paralisado a jogada, marcando falta duvidosa do zagueiro de 2m04.

O Corinthians respondeu e ainda teve mais uma oportunidade antes do intervalo. Após linda troca de passes, Liedson ajeitou para Paulinho, que chegou batendo de fora da área. A bola desviou na zaga e saiu. Após a cobrança de escanteio, Emerson quase abriu o placar, de cabeça.

O time da casa voltou para o segundo tempo preguiçoso e o Linense passou a dominar as ações. Aos 8 minutos, a equipe do interior teve boa chance com Elias, que carregou pelo lado direito e bateu cruzado. Júlio César fez boa defesa.

As melhores jogadas do Corinthians continuavam saindo dos pés de Alex. Aos 15 minutos, ele recebeu de Emerson e bateu forte, de fora da área, para boa defesa de Douglas. No rebote, Liedson ficou reclamando de pênalti de Fabão.

Percebendo a lentidão da equipe, Tite mexeu: colocou Jorge Henrique e Elton nos lugares de Danilo e Liedson. Em sua primeira jogada, Jorge Henrique enfiou boa bola para Emerson, o atacante tirou o goleiro, mas ficou sem ângulo e bateu para fora.

Aproveitando-se dos contra-ataques, o Linense quase chegou ao gol aos 29 minutos. Makelele recebeu a bola pela esquerda e tocou por cobertura, na saída de Júlio César. Leandro Castán tirou de cabeça e impediu o primeiro gol da partida.

Ainda insatisfeito com o time, Tite iria colocar Vitor Júnior. Mas quando dava instruções ao meia, justamente Emerson, que seria o substituído, abriu o placar. Aos 34 minutos, Alex cruzou pela esquerda e Douglas, com medo que a bola entrasse, desviou. A sobra ficou com Emerson, que, mesmo sem ângulo, enfiou o pé, surpreendendo o adversário e definindo o placar.

CORINTHIANS 1 x 0 LINENSE

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Alex e Danilo (Jorge Henrique); Emerson (Vitor Júnior) e Liedson (Elton). Técnico: Tite.

Linense - Douglas; Fabão, Bruno Quadros e Anderson Luis; Diego Macedo, Elias, Makelele, Eder, Lenílson (João Henrique) e Alexandre Silva (Bruno Farias); Chimba (Neto). Técnico: Pintado.

Gols - Emerson, aos 34 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo Rogério.

Cartões amarelos - Anderson Luis, Bruno Quadros, Fabão, Elton, Jorge Henrique.

Renda - R$ 461.185,50.

Público - 15.105 pagantes.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).