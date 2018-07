Corinthians bate o Guarani e fica perto das quartas da Copinha

O Corinthians bateu o Guarani por 2 a 1 no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, nesta terça-feira à noite, e conquistou classificação para a quarta fase da 47.ª Copa São Paulo de Júnior. Como tem a melhor campanha do torneio, o time já está quase entre os oito melhores, podendo até perder na próxima eliminatória para seguir classificado. Os corintianos enfrentam o Internacional na próxima fase. O time gaúcho garantiu a vaga vencendo o Rio Claro, em São Carlos, por 2 a 0, na abertura da terceira fase.

A vitória rendeu não apenas a classificação para a quarta fase, mas praticamente garantiu presença nas quartas de final. Isso porque na próxima fase, o time de melhor campanha avança mesmo perdendo. O Corinthians é um dos poucos times com 100% de aproveitamento, agora com cinco vitórias e saldo de gols 14. E pode ser igualado em vitórias e gols por Flamengo (10 de saldo), Sport (10), Juventude (7), Cruzeiro (7), Figueirense (7). Caso não seja ultrapassado neste quesito, os corintianos avançam mesmo com derrota contra o Internacional.

OUTRA VITÓRIA

Com 100% de aproveitamento, o time paulistano chegou à vitória mesmo com o gramado muito encharcado. Fez seus gols no primeiro tempo e depois administrou o resultado na etapa final. O time de Campinas caiu de pé, criando duas boas chances para empatar.

Os gols do Corinthians foram marcados por Léo Santos, aos 20, completando de cabeça escanteio cobrado pela direita, e Maycon, aos 25 minutos, com um bonito chute de fora da área. João Vittor descontou para a equipe de Campinas, aos 38 minutos, em uma bela jogada em que invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Este foi o primeiro e único gol sofrido pelo Corinthians até agora. Seu ataque marcou 15 gols e sua defesa sofreu um.

Os outros 12 classificados para a quarta fase serão decididos na próxima quarta e quinta-feira com seis jogos em cada um dos dias. Na sequência, sobrarão apenas 14 equipes ainda vivas na disputa pelo título da Copinha.