Corinthians vence o Palmeiras e garante a classificação no Sub-20

Algumas horas antes dos times principais de Corinthians e Palmeiras entrarem em campo na busca pela classificação para a decisão da Copa do Brasil, os rivais se enfrentaram pelo Brasileiro Sub-20 e o time alvinegro venceu por 2 a 1. Com gols de Rafael Bilu e Natha, a equipe corintiana garantiu a classificação para a semifinal do torneio. O time alviverde já havia assegurado sua vaga.

O confronto foi realizado no estádio Novelli Júnior, em Itu. O Corinthians abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Rafael Bilu. O Palmeiras empatou na segunda etapa, aos 14, com Aníbal, mas Nathan marcou o segundo gol corintiano, aos 32, e garantiu o resultado positivo.

O Corinthians foi a campo com Filipe; Samuel, João, Ronaldo e Caetano; Roni, Rael, Fessin e Fabrício Oya; Rafael Bilu e Matheus Matias, que faz parte do time principal. O Palmeiras, comandado por Wesley Carvalho, jogou com Anderson; Matheus Rocha, Willian, Helder e Esteves; Matheus Neris, Patrick de Lucca, Airton e Patrick de Paula; Guilherme Vieira e Aníbal. Técnico: Wesley Carvalho.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve como líder do Grupo E, com dez pontos, enquanto o Corinthians chegou aos nove pontos. Ambos estão classificados, restando uma rodada para o término da segunda fase do torneio. Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Internacional e o Corinthians pega o Vitória, em jogos que serão realizados na quarta-feira.

No Grupo F, o Flamengo está classificado e a outra vaga é disputada por Coritiba, Vasco e Fluminense. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a semifinal.

No último domingo, Corinthians e Palmeiras também se enfrentam, mas entre os profissionais. Dessa vez, o Palmeiras levou a melhor e derrotou o rival por 1 a 0, gol de Deyverson.