Corinthians vence o Real Madrid no Mundial sub-18 Um ano após ser eliminado pelo Real Madrid no Mundial sub-18 de clubes em partida marcada por uma briga generalizada, o Corinthians estreou na edição 2010 da competição, disputada na Espanha, deixando uma impressão melhor, vencendo o próprio time madrilenho por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Kelvin, aos 13 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio do meia Fran.