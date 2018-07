Corinthians vence Rio Preto e fará final do Brasileirão Feminino contra o Santos

O Corinthians/Audax venceu o Rio Preto por 1 a 0, neste domingo à noite, na Arena Barueri, e garantiu vaga na final do Brasileirão Feminino de Futebol. Desta forma, a equipe alvinegra avançou para enfrentar na decisão da competição o Santos, que no último sábado se classificou para brigar pelo título ao derrotar o Iranduba, de Manaus, por 3 a 2, no jogo de volta das semifinais, na Vila Belmiro.

Precisando da vitória para ir à decisão, pois havia sido derrotado por 2 a 1 pelo Rio Preto no primeiro confronto desta semifinal, a equipe corintiana triunfou neste domingo graças a um gol da zagueira Pardal, aos 16 minutos do segundo tempo, quando completou de cabeça uma cobrança de escanteio.

O time do interior paulista iria garantir lugar na final se empatasse com as corintianas, mas acabou sendo eliminado por causa do maior peso dos gols marcados fora de casa para efeito de desempate. Como a equipe alvinegra balançou as redes por uma vez como visitante no duelo de ida, o triunfo por 1 a 0 foi o suficiente para colocar o clube na luta pelo título.

A equipe de Rio Preto ainda teve duas jogadoras expulsas. Primeiro Darlene, punida com o cartão vermelho após cuspir no rosto do árbitro logo depois do gol corintiano. E mais tarde Edilaine, esta excluída do confronto por reclamar de maneira acintosa com o juiz.

O primeiro jogo da decisão contra o Santos será nesta quarta-feira, de acordo com o site oficial do Corinthians, mas a CBF ainda irá confirmar as datas e locais das duas partidas da final.