Corinthians vence São Paulo e fica a um empate do título da Copa do Brasil Sub-20

O Corinthians derrotou o São Paulo por 2 a 1 neste sábado, em sua Arena, no jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-20. O jogo de volta acontece no próximo sábado, às 10h45, no estádio do Morumbi e o time alvinegro tem a vantagem do empate.

+ São Paulo prega respeito ao Corinthians para decisão da Copa do Brasil Sub-20

+ Por condição física, Loss pode mandar Pedrinho para o banco no Corinthians

+ Com a seleção, são-paulino Brenner celebra oportunidade de treinar com ídolos

Em duelo com torcida única, o Corinthians foi superior à equipe tricolor e abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com Renan Areias. Ele roubou a bola de Igor Gomes, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Júnior.

Sem dar muita chance para o adversário, os anfitriões conseguiram ampliar logo aos sete minutos da etapa final. Rafinha cruzou na área e Carlos Augusto cabeceou para as redes. Com os dois gols de vantagem no marcador, o Corinthians recuou e permitiu a reação do adversário.

O São Paulo diminuiu aos 19. Renan Areias errou a saída de bola, Antony aproveitou o vacilo e fez o primeiro dos visitantes na partida. No duelo de volta, que também terá torcida única, o Corinthians joga pelo empate para ficar com o título. Como não há gol qualificado, um triunfo do time tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.