Corinthians vende 24 mil ingressos para clássico de domingo com o Santos

É apenas um amistoso, mas o clássico de domingo diante do Santos está atraindo a atenção da torcida do Corinthians. Na véspera do confronto, o clube paulista anunciou que 24 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para a partida, que acontecerá na Arena, em São Paulo, às 17h30.

O balanço das vendas levava em consideração as entradas comercializadas até as 11 horas deste sábado. O clube explicou que o ingressos seguirão sendo vendidos até as 17 horas de domingo nas bilheterias e na internet, com 10% de desconto, através do site www.ingressoscorinthians.com.

O preço das entradas varia de R$ 30, para os setores sul, leste superior lateral e leste superior central, a R$ 60, para oeste inferior corner e oeste inferior. Há ainda bilhetes vendidos a R$ 40, para leste inferior lateral, leste inferior central e oeste superior.

O clássico marcará as primeiras partidas de Corinthians e Santos em 2019. O time da capital paulista já realizou um teste na última quinta-feira, quando recebeu o Nacional-SP para um jogo-treino e acabou derrotado por 1 a 0.