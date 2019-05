Corinthians vende 25 mil ingressos para duelo com a Chapecoense

O Corinthians informou que 25 mil ingressos foram vendidos para a partida contra a Chapecoense nesta quarta-feira, às 16h, na arena em Itaquera, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão apenas pelo pay-per-view. Os bilhetes continuam à venda pela internet para todos os torcedores com 10% de desconto até as 14h. Haverá venda também nas bilheterias da Arena Corinthians a partir das 10h.

O time alvinegro vem de derrota na estreia do Brasileirão para o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. Para a partida, o técnico Fábio Carille terá quatro desfalques: o zagueiro Henrique, o lateral-esquerdo Danilo Avelar, o volante Junior Urso e o atacante Gustagol.

Com isso, Ramiro terá mais uma oportunidade entre os titulares. O volante comentou sobre a disputa com Urso pela posição. "Briga boa (com Urso). Isso fortalece o Corinthians, ninguém tem cadeira cativa, tem que buscar seu espaço. Junior voltando seremos colegas de grupo. Vamos deixar nas mãos do Carille para escalar", disse.

"Leva um pouco de tempo, mas o mais importante de tudo isso são os jogadores se conhecerem. Dar o passe sem olhar, saber o tipo de bola que o cara quer receber. Tem jogador que gosta de bola no pé e outro no espaço, em profundidade. Isso é o tempo para conhecer", complementou.

A tendência é que treinador repita a escalação da última partida, com Cássio; Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro e Sornoza; Pedrinho, Boselli e Clayson.

Confira os setores disponíveis:

Sul - R$ 50*

Leste Superior Lateral - R$ 70*

Leste Superior Central - R$ 80*

Leste Inferior Lateral - R$ 100*

Leste Inferior Central - R$ 120*

Oeste Superior - R$ 100*

Oeste Corner - R$ 110*

Oeste Inferior - R$ 200*

Visitante - R$ 50**

*Preço de face dos ingressos

** Venda após a abertura dos portões, às 14h, na própria entrada para os torcedores da Chapecoense.