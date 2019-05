Corinthians vende 28 mil ingressos para duelo com Flamengo

A Arena Corinthians terá casa cheia para o duelo com o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Até terça-feira, 28 mil ingressos haviam sido vendidos. A expectativa é que pelo menos mais dez mil entradas sejam comercializadas na data da partida.

Não há mais ingressos para o setor norte e sul, que têm os preços mais em conta. Ainda tem para os setores leste e oeste, com valores que variam entre R$ 110 e R$ 300. A carga total, incluindo os camarotes é de cerca de 46 mil ingressos. No dia da partida, a venda de ingressos segue pelo site Ingressos Corinthians até as 19h30, com 10% de desconto, e nas bilheterias da arena em Itaquera a partir das 15h.

O estádio alvinegro completou na última sexta-feira cinco anos e recentemente bateu seu recorde de público em jogos do Corinthians. Foi na decisão do Paulistão deste ano contra o São Paulo, quando 46.481 corintianos assistiram aos jogadores levantarem a taça de tricampeão estadual consecutivo.

A média de público na arena é de 32.564 torcedores por jogo. O recorde, total, no entanto, foi registrado na semifinal da Copa do Mundo de 2014, entre Holanda e Argentina, quando 63.267 torcedores compareceram ao local. Esse número não pode ser batido, já que a arena contava com duas arquibancadas provisórias que aumentaram sua capacidade de público para receber os seis jogos daquele Mundial.

Confira os setores disponíveis para o jogo contra o Flamengo:

Leste superior lateral - R$ 110*

Leste superior central - R$ 140*

Leste inferior lateral: R$ 150*

Leste inferior central: R$ 170*

Oeste superior: R$ 250*

Oeste corner: R$ 300*

Oeste inferior: R$ 300*