Corinthians vende 30 mil ingressos para importante duelo com a Chapecoense

O Corinthians contará com o apoio em massa de sua torcida no importante confronto com a Chapecoense, domingo, na Arena em Itaquera. Ainda precisando de uma vitória para acabar com qualquer chance de rebaixamento, o time paulista anunciou neste sábado que já vendeu 30 mil ingressos para a partida.

De acordo com comunicado divulgado pelo clube, restam ingressos em cinco setores: leste superior (R$ 50), oeste superior (R$ 50), leste inferior (R$ 60), oeste inferior corner (R$ 60), além do espaço reservado para os visitantes (R$ 40). As vendas continuam neste sábado pelo site www.ingressoscorinthians.com ou nos postos físicos.

Com 43 pontos, o Corinthians ocupa a 13.ª colocação da tabela, a cinco do Sport, que hoje abre a zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão. A partida de domingo também é importante para a Chapecoense, que está em 16.º, apenas dois pontos acima do time pernambucano.

Além da importância no campeonato, o jogo de domingo será especial para o torcedor do Corinthians porque dois ídolos do clube farão sua última partida na Arena. O atacante Emerson Sheik vai se aposentar ao fim da temporada, enquanto o meia Danilo não permanecerá no time paulista.