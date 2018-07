Corinthians vende 33 mil ingressos e terá estádio cheio

O segundo clássico do Itaquerão promete lotar o novo estádio do Corinthians. No fim da tarde deste sábado, o clube anunciou que já venceu 33 mil ingressos para a partida contra o São Paulo, às 16h de domingo, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a tendência é que Corinthians bata seu recorde de público na nova casa.

Até aqui, o recorde pertence à partida entre Corinthians e Botafogo, disputada na nona rodada, que uniu 37.119 pagantes no Itaquerão, em junho. Na ocasião, porém, as arquibancadas provisórias, que agora estão sendo retiradas, faziam parte do estádio. Desde a Copa, a melhor audiência foi no jogo contra o Fluminense: 34.889 pagantes.

Para o clássico, só estão disponíveis ingressos de dois setores: Oeste (R$ 200) e Oeste VIP (R$ 350, incluindo serviço de buffet). Em ambos existe a possibilidade de meia-entrada, pela metade do preço. Portadores de deficiência podem comprar ingressos para o setor leste inferior (R$ 40) e oeste inferior (R$ 200).