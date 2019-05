Corinthians vende 34 mil ingressos antecipados para o clássico com São Paulo

O clássico entre Corinthians e São Paulo já teve 34 mil ingressos vendidos antecipadamente. A partida acontecerá no domingo, às 19h, na arena em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e terá torcida única.

Os bilhetes continuam a venda no site ingressoscorinthians.com, com 10% de desconto e também nas bilheterias do estádio. Há também a possibilidade de comprar os ingressos nas lojas Poderoso Timão. O clube colocou à venda cerca de 46 mil ingressos no total.

O duelo é o primeiro desde a decisão do Campeonato Paulista, quando o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, com gol de Vagner Love aos 44 minutos do segundo tempo, e garantiu o tricampeonato paulista. O duelo teve o recorde de público na arena em jogos do time alvinegro: 46.903 pessoas compareceram ao estádio para ver a decisão. A renda foi de R$ 5.014.884,00.

Na partida do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille contará com o retorno do zagueiro Manoel, que ficou de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara pela Copa Sul-Americana, por causa de um pisão no pé esquerdo. Ele entrará na vaga de Marllon. O restante do time será o mesmo da última partida.

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro com oito pontos e deverá entrar em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.

Confira os setores disponíveis para o clássico:

Leste superior central - R$ 70

Leste inferior lateral - R$ 90

Leste inferior central - R$ 100

Oeste superior - R$ 80

Oeste corner - R$ 120

Oeste inferior - R$ 200