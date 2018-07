Corinthians vende 41 mil ingressos para o clássico com o Palmeiras

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira que já foram vendidos 41 mil ingressos para a partida contra o Palmeiras, domingo, às 17h, na Arena Corinthians. Estão disponíveis apenas setores Mais Arena e Camarote Festa (que fica no lado norte).

+ Após quarta rodada sem vencer, jogadores do Corinthians ‘se fecham’ para clássico

Desde às 15h desta segunda-feira, as vendas para não sócios do Fiel Torcedores também ocorrem e os corintianos podem adquirir as entradas com 5% de desconto. O setor Mais Arena custa R$ 332,50 (já com o desconto) e inclui serviço de buffet com salgados, lanches, bebidas e sobremesa. O ingresso para o Camarote Festa custa R$ 370, 50 com assento marcado ou R$ 285 sem direito a lugares no espaço. O setor inclui também comida, bebida e atrações musicais.

O maior público da Arena na temporada foi na final do Campeonato Paulista, quando 46.017 torcedores foram na Arena Corinthians e assistiram o empate por 1 a 1, resultado que deu ao time de Fábio Carille a conquista do estadual.

Já no Campeonato Brasileiro, o maior público ocorreu diante do Flamengo, quando 44.682 pagantes estiveram presentes na Arena e assistiram o jogo, que terminou em 1 a 1.

+ Após 15 anos, Nelsinho Baptista encerra seu ciclo no Japão

O elenco do Corinthians está de folga nesta segunda-feira e volta as atividades na terça-feira à tarde, no CT Joaquim Grava, quando o técnico Fábio Carille iniciará as atividades voltando o clássico que pode ser fundamental nas pretensões das duas equipes no Campeonato Brasileiro.