Corinthians vende 60 mil entradas para Libertadores 2013

SÃO PAULO - O pensamento do Corinthians está todo voltado para o Mundial de Clubes do Japão, mas parte da torcida já faz planos para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, a equipe paulista anunciou que 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada para os jogos do time em casa na Libertadores de 2013.

Estavam à venda bilhetes para as três primeiras partidas da equipe como mandante, pela primeira fase da competição. No entanto, as datas, os horários e os adversários destes confrontos ainda não foram definidos.

A procura mostra que a torcida segue em estado de graça com o clube, principalmente após o título da Libertadores deste ano. Em 2012, o Corinthians teve a melhor média de público de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, com 25.222 pessoas por jogo em que foi o mandante, mesmo sem grandes aspirações na competição.

O apoio dos corintianos também está sendo marcante neste fim de ano. Cerca de 15 mil pessoas estiveram no aeroporto para acompanhar o embarque da equipe para o Mundial. Já no Japão, o time continua seguido de perto pela torcida. De acordo com a Fifa, são aguardados aproximadamente 20 mil corintianos para os jogos do time no torneio.