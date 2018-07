Corinthians vende 72 mil ingressos contra Goiás e Flamengo

No que depender da torcida, o Corinthians estará apoiado nesta reta final da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Foi o que os corintianos demonstraram para os dois próximos jogos da equipe em casa, no Itaquerão, para os quais já adquiriram 72 mil ingressos de forma antecipada.

Na próxima rodada, dia 15 de outubro, após as duas primeiras partidas da seleção brasileira as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o Corinthians enfrenta o Goiás. E para o duelo, já foram vendidos 33 mil ingressos. O único setor que ainda tem bilhetes disponíveis é o Oeste Inferior. A venda continua até este domingo.

Mas é para o confronto diante do Flamengo, no dia 25, que a torcida parece mais ansiosa. Seja pela importância do clássico nacional ou pelo reencontro com ex-jogadores do clube, como Emerson Sheik e Guerrero, os corintianos já adquiriram todas as 39 mil entradas disponíveis pelo Fiel Torcedor. Parte dos ingressos já está reservada, mas ainda não teve o pagamento comprovado, o que mantém a esperança do torcedor que sonha em ir ao jogo.

O Corinthians segue na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, mesmo após o empate diante da Ponte Preta no último domingo. A equipe tem 61 pontos ganhos, cinco a mais que o Atlético-MG, segundo colocado.