Corinthians vende 75 mil ingressos para Copa Libertadores 2013

SÃO PAULO - Após a conquista do Mundial de Clubes, o Corinthians já pensa na próxima temporada. A torcida não faz diferente e já começa a dar sinais de que o apoio visto ao longo de 2012 será repetido no ano que vem. Nesta quinta-feira, o time paulista anunciou que 75 mil ingressos já foram vendidos para os jogos em casa na Libertadores de 2013.

Estavam à venda bilhetes para as três primeiras partidas da equipe como mandante, pela primeira fase da competição. No entanto, as datas, os horários e os adversários destes confrontos ainda não foram definidos. O sorteio dos grupos acontecerá nesta sexta-feira, em Assunção, no Paraguai.

A intensa procura mostra que o Corinthians está em estado de graça com a torcida. O ano de 2012 foi inesquecível para os corintianos, com a conquista da primeira Libertadores da história do clube e do bicampeonato mundial, ambos com a presença em massa dos torcedores.

O apoio à equipe ficou evidente mesmo no Campeonato Brasileiro. Apesar de disputar a competição sem pretensões, já que o título da Libertadores já havia sido conquistado e o foco era o Mundial, o time paulista teve a melhor média de público de todas as divisões, com 25.222 pessoas por jogo em que foi o mandante.