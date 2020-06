Corinthians acerta a venda de André Luis após início avassalador na Coreia do Sul

André Luis não é mais jogador do Corinthians. A equipe alvinegra anunciou nesta sexta-feira a venda do atacante para o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, clube que o atleta já defendia por empréstimo desde janeiro deste ano.

O jogador possuía vínculo com o Corinthians até dezembro de 2022, mas seu bom início no futebol sul-coreano despertou o desejo do Daejeon em obtê-lo em definitivo. Nas últimas cinco partidas, André Luis marcou seis gols e deu uma assistência.

Em nota, o presidente Andrés Sanchez e a diretoria de futebol agradeceram os serviços prestados pelo atacante. O clube não revelou os valores da negociação.

O Corinthians partilha 50% dos direitos econômicos do atacante com o Cianorte-RN. O acordo pela venda ainda irá proporcionar 10% do valor total de uma negociação futura do atleta aos cofres do time do Parque São Jorge.

Em sua curta passagem pelo Corinthians, André Luis disputou cinco partidas e fez parte do elenco que foi campeão do Campeonato Paulista de 2019. Depois do Estadual, foi emprestado ao Fortaleza e, no início deste ano, se transferiu ao Daejeon.