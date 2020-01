Corinthians vende dez mil ingressos para estreia no Paulistão

O Corinthians ainda tem um jogo pela Florida Cup antes de retornar ao Brasil e se dedicar à estreia no Campeonato Paulista. No sábado, a equipe alvinegra enfrenta o Atletico Nacional em Orlando, nos Estados Unidos. No dia seguinte, o elenco alvinegro volta a São Paulo e na quinta-feira estreará pelo Estadual contra o Botafogo, na arena em Itaquera. Os ingressos para a partida estão à venda. O clube informou nesta quinta-feira que já foram vendidos 10 mil bilhetes por meio do site do programa de sócios Fiel Torcedor.

Os ingressos já estão à venda para sócios do programa Minha Cadeira e do Meu Amor e associados com 35 ou mais pontos dos demais planos. Os ingressos serão liberados para todos os sócios adimplentes do programa a partir desta sexta-feira, às 15h.

O Corinthians está no Grupo D do Campeonato Paulista ao lado de Bragantino, Ferroviária e Guarani. Vale lembrar que o regulamento é o mesmo do ano passado, onde os clube da mesma chave não se enfrentam. Os dois melhores se classificam e duelam pelas quartas de final. O time alvinegro é o atual tricampeão e vai em busca do tetra.

No primeiro jogo da temporada o Corinthians deixou o torcedor animado com a vitória por 2 a 1 em cima do New York City pela Florida Cup. Os titulares atuaram no primeiro tempo e garantiram o triunfo graças aos dois gols do estreante Luan. No outro duelo do torneio, o Palmeiras venceu o Atletico Nacional nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.