Corinthians vende ingressos sem saber quando encara a Ponte

Mesmo sem ainda saber quando vai enfrentar a Ponte Preta pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians já iniciou a venda de ingressos para a partida. Por enquanto, a única certeza da diretoria é que o jogo será no Itaquerão.

A data e o horário do jogo serão definidos após reunião na Federação Paulista de Futebol na quinta-feira, mas o presidente Roberto de Andrade já foi comunicado sobre a possibilidade de a partida ser no domingo, às 11 horas. Outra possibilidade é o jogo começar às 16 horas.

O Corinthians abriu as vendas dos ingressos primeiramente para os sócios do Fiel Torcedor com maior frequência nos jogos da equipe em Itaquera. Depois, tiveram acesso aos bilhetes os demais associados. A venda pela internet no Fiel Torcedor será encerrada na quinta-feira, às 23h59, portanto quando o torcedor já souber a data e o horário do jogo com a Ponte Preta.

A comercialização dos bilhetes para o chamado "torcedor comum" só será aberta na sexta-feira, se ainda sobrarem ingressos. O Corinthians tem 90 mil sócios-torcedores e o Itaquerão possui capacidade para 48 mil pessoas.

Em jogos decisivos, normalmente sobram apenas ingressos para os setores mais caros. No prédio Oeste, por exemplo, as entradas chegam a custar até R$ 450. O Corinthians tem a melhor média de público pagante do Campeonato Paulista, com 27.682 pessoas por jogo.