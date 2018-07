Corinthians veta Cássio para jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista

SÃO PAULO - Danilo Fernandes deverá ser o goleiro do Corinthians, domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, o departamento médico do clube vetou Cássio, que ainda se recupera de uma fratura no punho esquerdo.

A previsão é que o titular retorne ao gol do Corinthians apenas no dia 1º de maio, na primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Boca Juniors. "Ele está evoluindo bem. Para quarta-feira deve voltar a ficar à disposição", disse o médico Júlio Stancati.

O goleiro sofreu contra o Millonarios, na Colômbia, no último dia 3, a sua quarta lesão no ano - as outras foram no ombro esquerdo, coxa esquerda e quadril. Enquanto Cássio esteve entregue ao departamento médico, Tite promoveu um rodízio entre Danilo Fernandes e Júlio César que só terminou no último dia 14, contra o Linense.

Danilo vai fazer domingo o seu terceiro jogo seguido e demonstra bastante confiança. "Quanto menos o goleiro trabalhar, mostra como sua equipe está bem postada. Mas estou lá para trabalhar. Quando for exigido, vou estar preparado. Não pode ter medo", disse o goleiro de 25 anos, que está no Corinthians desde os sete.

Ele acredita que ter a oportunidade de jogar um partida decisiva (a primeira da sua carreira) pode lhe ajudar no clube. "Fria para goleiro é uma boa, quanto mais difícil o jogo, quanto maior a pressão, melhor a nossa cabeça para entrar e fazer o mais simples possível. É ter a cabeça boa que dá tudo certo", disse o jogador.