Corinthians veta ida de Vítor Júnior para Portuguesa

SÃO PAULO - O Corinthians vetou a ida do meia Vítor Júnior para a Portuguesa. A comissão técnica e a diretoria do clube chegaram a um consenso de que o jogador continuará no elenco corintiano, apesar de não ter sido muito aproveitado por Tite desde que foi contratado no começo do ano.

"Eles manifestaram interesse no jogador e nós fomos procurados. Mas não temos o interesse de negociar mais ninguém. Não tem nada e a gente conta com ele para a sequência do ano e para os outros campeonatos", disse o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves.

A Portuguesa havia se interessado por Vítor Júnior porque o meia ficou fora da lista de inscritos do Corinthians para a Libertadores e seria utilizado pelo técnico Tite apenas no Paulistão.

Segundo a assessoria do clube, Vítor Júnior foi relacionado para o jogo deste sábado contra o São Caetano e deve ficar no banco. Como ele já atuou em três jogos, ultrapassa o limite imposto pela FPF se entrar em campo nesta oitava rodada e não poderá mais defender outro clube no Paulistão.

"Não tem nada atrelado, eu apenas optei por Ramires e Douglas como titulares. Só isso", disse Tite, que perdoou Vítor Júnior pela expulsão infantil no jogo contra o Bragantino. "Ninguém passa a mão na cabeça, é claro. Mas já ocorreu faz muito tempo. Não podemos ficar lembrando de coisas que aconteceram há tanto tempo."

A possível ida de Vítor Júnior para a Portuguesa já gerava críticas dentro do clube, porque ele foi contratado no início de ano e assinou um vínculo de três anos com o Corinthians. Para a mesma posição, Tite conta com Danilo, Alex e Douglas no elenco.