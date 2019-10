Corinthians viaja com 24 jogadores para duelos com Chape e Grêmio

O Corinthians viaja nesta terça-feira para Chapecó e só retorna a São Paulo na noite de sábado. Isso porque a equipe alvinegra pega a Chapecoense nesta quarta e em seguida vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, no sábado.

O técnico Fábio Carille relacionou 24 jogadores para os dois confrontos. O meia Jadson, que está suspenso para quarta-feira, viaja com o elenco e fica à disposição para enfrentar o Grêmio.

O duelo entre Chapecoense e Corinthians é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi remarcada por causa da participação do time alvinegro na semifinal da Copa Sul-Americana - foi eliminado pelo Deportivo Del Valle, do Equador.

A partida contra a Chapecoense será realizada nesta quarta, às 19h15, na Arena Condá, pela 21ª rodada. Já o confronto com o Grêmio acontecerá no sábado, às 19h, na Arena Grêmio, pela 23ª rodada.

Neste período longe do CT Joaquim Grava, o Corinthians vai treinar no Parque Esportivo da PUC em Porto Alegre na quinta e na sexta-feira. A equipe alvinegra ocupa a quarta colocação do Brasileiro, com 38 pontos.

VEJA OS JOGADORES RELACIONADOS

Goleiros: Caique, Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ramiro e Ralf

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love