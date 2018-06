Corinthians viajará aos Estados Unidos com elenco em transição

O Corinthians vai viajar aos Estados Unidos no próximo domingo para a pré-temporada com o elenco em estágio de preparação inferior ao esperado. No ano passado o técnico Fábio Carille imaginava começar a preparação para 2018 com 90% do plantel definido, meta não alcançada. O clube irá para a disputa da Florida Cup em busca de um atacante e à espera de outras negociações terminarem.

O time começou os treinos em 2018 com 35 jogadores, mas o número terá mudanças. Além de possíveis empréstimos, o Corinthians espera oficializar nos próximos dias as contratações do lateral Juninho Capixaba e do zagueiro Henrique. Resta saber, porém, se essas duas situações estarão resolvidas a tempo do embarque para Orlando, no domingo.

Há uma outra pendência mais complicada, a busca por um atacante. A diretoria foi surpreendida com a saída de Jô, negociado ao Nagoya Grampus, do Japão, por R$ 38 milhões, e quer um jogador com as mesmas característica. A ideia é um atleta experiente para atuar centralizado no ataque, mas que não seja necessário fazer um grande investimento para efetuar a contratação.

Apresentado nesta quinta-feira, o atacante Júnior Dutra disse não ter o perfil para atuar nessa função. "Onde joguei eu sempre fiz gols, mas não fui o referência, era o segundo atacante. No Avaí fiz nove gols jogando pelo lado, aberto", disse. "Não quero substituir ninguém, quero dar meu melhor. Vou lutar para isso", completou.

A diretoria trabalha nos últimos dias na expectativa de renovar o contrato com um titular absoluto, o zagueiro paraguaio Balbuena. O vínculo dele vai até dezembro deste ano. O Corinthians quer prolongar por mais três temporadas a passagem do defensor e está no aguardo da resposta dos agentes do jogador.