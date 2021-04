Corinthians visita a Ferroviária para seguir na ponta e também convencer o torcedor

Apesar de ter a melhor campanha do Campeonato Paulista e ter completado dez jogos de invencibilidade, o Corinthians precisa também convencer seu torcedor que tem futebol para seguir na ponta da tabela até o fim. Dois dias depois de uma sofrida vitória sobre o Guarani, o time volta a campo hoje, às 20h, para enfrentar a Ferroviária, em Araraquara, em jogo antecipado da nona rodada.

O técnico Vagner Mancini sabe que o time precisa evoluir e sua aposta para deixar o time menos previsível está nos garotos da base. No último jogo, Vitinho e Cauê ganharam uma oportunidade. Cauê fez o gol que garantiu os três pontos.

“Não foi só teste, eles tiveram, assim como a equipe, alguns momentos bons na partida, outros de oscilação, que é normal, em função do pouco tempo, das mudanças, da forma como eles enfrentam o profissional, é algo natural. Assim como os outros atletas, vi bons momentos e algumas oscilações”, disse o técnico.

Cauê deixou o campo no segundo tempo com dores musculares. Ele ainda não teve a escalação confirmada, mas, no que depender do garoto de 18 anos, está pronto para jogar. “Está tudo tranquilo. Foram só cãibras”, disse o jovem que fez sua estreia no profissional justamente no último domingo.

Mancini não confirmou a equipe, mas a tendência é que os mesmos titulares voltem a entrar em campo 48 horas depois da partida anterior. “É um tempo recorde (entre um jogo e outro), não estamos acostumados, é um fato novo. Minha ideia, neste momento, é escalar o mesmo time, mas eu não sei se vou ter condições de fazer isso por causa do cansaço, avaliar os atletas, ver se tivemos lesões que desconhecemos. O mais importante é que hoje temos mais atletas prontos para jogar.”

Na partida contra o Guarani chamou a atenção o fato de Jemerson, Cazares e Otero terem começado na reserva. Mancini desmentiu que eles estejam de saída para corte de gastos. “Eles são atletas do Corinthians, os três, Otero entrou, o Jemerson não entrou por uma circunstância, o Cazares também, mas é importante dizer que eles são atletas do clube”justificou Mancini.

Os três têm vínculo com o Corinthians até o meio do ano. Cazares pode trocar o clube pelo Fluminense ainda nesta semana. O time carioca demonstrou interesse pela contratação e negocia com o empresário do atleta. A equipe paulista, com dívida perto de R$ 1 bilhão, precisa reduzir a folha salarial e por isso não deve tentar a renovação do contrato com os jogadores. Outro que também pode deixar o Corinthians se surgir proposta é o meia Luan. Contratado para ser a estrela da equipe, tem perdido a posição até para os jovens que vieram da base.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA x CORINTHIANS

FERROVIÁRIA: Saulo; Diogo Mateus, Didi, Xandão e Igor Fernandes; Dudu Vieira, Nandro Carandina, Renato Cajá e Everton; Bruno Mezenga e Felipe Marques.Técnico: Pintado.

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Vitinho; Gustavo Mosquito, Rodrigo Varanda e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Thiago Luis Scarascati.

LOCAL: Fonte Luminosa (Araraquara).

HORÁRIO: 20h.

TV: Pay per view.